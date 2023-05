Ronaldo-Georgina e le voci sulla stregoneria: duro post di mamma Dolores

"Voglio comunicare a nome mio e della mia famiglia (la Famiglia Aveiro), inclusa Georgina, moglie di mio figlio Cristiano, Rubina, moglie di mio figlio Hugo, il mio genero Alexandre, marito di Katia, più i miei 4 figli, io e i miei 11 nipoti. Affermo che oggi, 16 maggio 2023, ho chiamato i miei avvocati per difendere il mio buon nome e quello della mia famiglia per ciò che rappresentano nella mia vita. È uscita una notizia su un noto quotidiano portoghese (che di conseguenza usa e abusa del nome della mia famiglia per farsi pubblicità) questa notizia falsa, calunniosa e persino macabra dove si parla di atti orrendi, che avrei forse ordinato di strappar via la felicità di uno dei miei figli, questa calunnia è falsa, è in malafede, è infondata...". È il durissimo sfogo di Maria Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, contro la stampa portoghese.

"Ronaldo è una truffa!" Presidente Al Nassr shock su CR7: cosa c'è di vero Cristiano Ronaldo-Georgina, Dolores: "Offese gratuite che feriscono" "Il mio buon nome non verrà mai gettato sulla pubblica piazza, non permetterò mai a una fonte di informazioni così poco professionale di usare il mio nome invano. Andrò fino in fondo non solo per proteggere me stessa e i miei cari, ma dimostrerò anche che le fonti, le parole e gli scritti detti finora, erano meramente malevoli e del tutto infondati. Ringrazio chi mi segue e mi stima, non solo me ma tutta la mia famiglia, e chi presta particolare attenzione a quanto detto e scritto, ci sono offese gratuite in questo tipo di notizie che fanno male, feriscono e ci lasciano con le mani legate quando si tratta del nostro bene più prezioso, che è la famiglia. I miei nipoti, alcuni di loro, già leggono e ascoltano le persone e le critiche. E proprio per questo motivo, non mi arrenderò fino a quando questo giornale non dimostrerà tutto ciò che è stato scritto oggi. Grazie. Famiglia Aveiro", conclude Maria Dolores. "Ronaldo al Real Madrid, la condizione di Perez: devi lasciare il calcio"

"Dolores vuole separare Cristiano Ronaldo da Georgina": l'accusa In Spagna prima e in Portogallo poi ha fatto scalpore la notizia secondo cui Maria Dolores si sarebbe affidata a rituali di stregoneria e magia nera al solo scopo di far separare il figlio Cristiano Ronaldo dalla compagna Georgina Rodriguez: un astrologo afferma che l'obiettivo della signora Aveiro sarebbe stato quello di 'indurre' la modella ispano-argentina a fare le valigie e lasciare la casa del fuoriclasse di Madeira. Alla base, invece, ci sarebbe un'insofferenza della donna, che sarebbe convinta che la nuora non la voglia nella propria abitazione e che stia cercando di allontanarla dalla famiglia. Tra l'altro, dal trasferimento in Arabia Saudita dell'ex Juventus, datata lo scorso gennaio, si sono rincorse le voci circa una possibile crisi nella coppia. Un rumor che, comunque, è stato già smentito in tempi non sospetti dai diretti interessati, compresa la stessa madre di Cristiano, che ha dichiarato: "È tutta una bugia. Tutte le coppie litigano, quindi questa è tutta una bugia". Cristiano Ronaldo: il gesto social che smentisce la crisi con Georgina

© RIPRODUZIONE RISERVATA