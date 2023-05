Ronaldo, gol e vittoria: l'Al Nassr rimane in lotta per il titolo

HA'IL (Araba Saudita) - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo torna al successo battendo per 2-0 l'Al Taee alla 27ª giornata della Saudi Professional League. L'ex Juventus sfiora il gol verso il finire di primo tempo con un sinistro potente da appena fuori area ma Braga si supera con una gran parata. Nella ripresa Ronaldo, ammonito, si riscatta e lo fa al 52' dal dischetto (rigore procurato da Al Sulaiheem) per sbloccare la partita con il suo 13° gol in campionato. Chiude i giochi Anderson Talisca all'80' rubando palla al limite dell'aria per poi segnare con il mancino il suo 17° gol stagionale (miglior marcatore dell'Al Nassr). Successo che cambia la situazione in classifica per l'Al Nassr in quanto la capolista Al Ittihad pareggia 2-2 a casa dell'Al Hilal (gol del pari arrivato al 96') e adesso i punti vantaggio sui gialloblù a tre giornate dal termine solo solo 3 (63 a 60).