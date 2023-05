Baggio e Ambrosini al concerto di Bruce Springsteen: "I numeri uno..."

Bruce Springsteen si è esibito in concerto a Ferrara davanti a 50mila persone il 18 maggio scorso, nonostante le polemiche riguardanti l'inoppportunità dell'evento in considerazione dell'emergenza maltempo che in Emilia Romagna ha fatto registrare la morte di 13 persone e migliaia di sfollati. Una situazione metereologica che potrebbe ulteriormente aggravarsi.