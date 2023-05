Sei abbonato a DAZN? Attiva Gratis Tuttosport

Caro utente, ora con il tuo abbonamento DAZN puoi attivare gratuitamente un anno di abbonamento Full a Tuttosport. Potrai leggere il nostro quotidiano digitale da qualsiasi dispositivo, ogni giorno, a partire dalle 5 del mattino ed inoltre avrai accesso a tutti i contenuti del sito www.tuttosport.com senza limiti.

L’offerta è valida per tutti gli utenti che hanno un abbonamento DAZN attivo. Se sei già cliente DAZN clicca qui, utilizza le tue credenziali DAZN e richiedi il codice coupon per attivare gratuitamente il tuo abbonamento.



Di seguito le istruzioni per attivare l’abbonamento una volta ottenuto il codice:

clicca su: https://store.tuttosport.com/products/abbonamento-full-12-mesi-free

1) Clicca sul pulsante “AGGIUNGI AL CARRELLO”

2) Registrati al sito cliccando su “REGISTRATI” o fai il log-in inserendo indirizzo e-mail e password e cliccando su “ACCEDI”

3) Inserisci il codice ricevuto e cliccare sul pulsante “APPLICA”, il prodotto verrà scontato a €0,00

4) Apri l'email ricevuta e clicca sul link all'interno seguendo la procedura

5) Clicca su “VAI AL PAGAMENTO”

6) Inserisci i dati richiesti e clicca su “CONCLUDI L’ACQUISTO”.

La procedura non richiede l’inserimento di un metodo di pagamento e l’abbonamento sottoscritto non avrà rinnovo automatico.