Europeo Under 17: l'Italia sfida la Serbia, che attesa!

BUDAPEST - Cresce l’attesa per la seconda sfida dell’Italia all’Europeo Under 17, con gli azzurrini che cercheranno di battere la Serbia all’Hidegkuti Nandor Stadium di Budapest, per cancellare il ko al debutto contro la Spagna. Sugli spalti dell’impianto magiaro sarà presente anche l’amasciatore italiano in Ungheria, Manuel Jacoangeli, che nel pomeriggio della vigilia ha assistito alla seduta di rifinitura dei ragazzi di Bernardo Corradi prima di essere omaggiato dal capo delegazione Filippo Corti con una maglia personalizzata della Nazionale. "Sono venuto a vedervi contro la Spagna e mi è piaciuto il vostro atteggiamento - ha spiegato l’ambasciatore -, ricordatevi sempre che rappresentate l’Italia. Sono fiero di voi".