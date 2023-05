Il simbolo divenne logo e il calcio entrò nel futuro

La lunga scia di sangue degli anni Settanta stava per chiudersi e alle porte premeva già una nuova stagione . Più leggera, allegra, spensierata, quella degli Anni 80 e dell’edonismo reganiano, come sarebbe stata classificata nei manuali di storia. L’Italia, nel 1979, era alle prese con gli arresti di Padova degli autonomi di Toni Negri, dopo che l’anno precedente il corpo senza vita di Aldo Moro era stato ritrovato nella Renault 4 rossa. In quegli stessi mesi, al pari della società italiana, anche il calcio stava cambiando . Tra il 1979 e il 1982 , tre anni decisivi per il nostro pallone, tutto cambiò in modo profondo e radicale in campo e fuori. Quasi che i monclair e le timberland del decennio entrante avessero nel pallone un loro contraltare composto dai nuovi sponsor e dai primi esperimenti di merchandising, come nell’arrivo degli stranieri, introdotti in Serie A dalla stagione ‘80-81.

Nuovi loghi sulle maglie: rimpiazzi stilizzati

Nel 1979, per la prima volta, comparve così sulle maglie delle squadre di Serie A una serie di nuovi loghi, destinati a entrare nella simbologia dello sport, e anche nella memoria di una intera generazione. L’apripista in assoluto fu il lupetto della Roma, all’inizio guardato con sospetto dai tifosi della Capitale, poi talmente apprezzato da essere ripescato in tempi più recenti. Per la prima volta scomparivano Romolo e Remo, rimpiazzati da una testa di lupo stilizzata. Molto “grafici” diventarono il biscione dell’Inter, il Toro granata, il galletto del Bari, la zebra juventina e altri stemmi societari. La rivoluzione dei loghi segnò un ingresso ben visibile nella nuova stagione del pallone, che proprio alla vigilia degli Anni 80 iniziava a cambiare faccia e pelle. Parecchie le prove di quella riforma cromatica, ben rappresentata da maglie più colorate rispetto al passato. Per tutte, valga la divisa a ghiacciolo della Roma o quella a bandiera, con aquila stilizzata, della Lazio ’82-83. O ancora il Milan con silhouette del Diavolo e i nomi sulla schiena. Dicevamo: si trattò di una rivoluzione che portò, in campo normativo, alla legge 91 del 1981, l’autentica svolta verso il professionismo, ma anche al boom degli stranieri con Falcao e Zico, Platini e Maradona. Sempre in quella stagione colorata, per la prima volta lo sponsor tecnico fece la sua comparsa sulle maglie di gioco. Il debutto, come ricorda l’album Panini, fu nel 1978-79: C’erano Adidas e Admiral, NR e Puma. Particolare il caso del Perugia. Dato che era vietato il nome delle aziende sulla casacca, il presidente D’Attoma si inventò di far scrivere “Ponte”, partner merceologico, al posto del tecnico. Fu multato. Ancora più originale risultò la scelta dell’Udinese di porre la scritta Sanson sui calzoncini, dal momento che il divieto riguardava unicamente le maglie, non il resto. Altro escamotage bloccato. Eppure i “Promessi sponsor”, come da celeberrimo titolo del Guerin Sportivo che su quel fronte apri una vera battaglia di stampa, cambiarono per sempre la percezione visiva dei tifosi allo stadio e in tv. E si partì proprio dai logotipi societari. L’araldica del calcio non era tema nuovo, visto che proprio sulla prima pagina del Guerin Sportivo del 10 ottobre 1928, il grande Carlin Bergoglio, autore al quale dobbiamo persino la testata di questo giornale (da lui disegnata nel 1945), aveva inventato l’associazione tra squadre e simboli. Moltissimi animali o figure mitologiche, presenti nella simbologia cittadina, vedi il serpente sforzesco per l’Inter. Un’iconografia che in mezzo secolo si era discostata di poco, con rare soluzioni d’avanguardia. Ma gli Anni 80, con la loro estetica, erano appunto alle porte. La prima a modificare, come detto, fu la Roma. A tracciare la nuova tendenza con righe più moderne e squadrate fu la matita di Piero Gratton, illustratore sopraffino. Nato a Milano nel 1939, era già a capo del gruppo di grafica del neonato Tg2, cui aveva regalato - nel 1976 - uno dei loghi e delle sigle più belle di sempre, con il 2 che si andava riempiendo con cromie forti e riconoscibili. Da lì passò ad altre splendide invenzioni che segnarono una generazione di spettatori: Dribbling, Domenica Sprint, pure Tribuna Politica e Tribuna elettorale. Gratton morirà nel 2020, lasciando una traccia indelebile.

Altri stemmi stilizzati: dopo il lupetto della Roma, l'aquilotto della Lazio

Dopo il lupetto per la Roma di Anzalone, su commissione della Pouchain, Gratton aveva disegnato l’Aquilotto della Lazio. Dobbiamo invece al toscano Otello Cecchi l’indimenticabile maglia con l’aquila sul petto dei giocatori. Ancora lui aveva disegnato per Ascoli, Cesena, Palermo, Pescara, Udinese (con la Z sul petto, proto-sponsorizzazione), oltre al Pinocchio di Euro ‘80 e al logo di quell’Europeo italiano voluto da Uefa. In questo modo, mentre i giornali aprivano alle vignette di Forattini in prima pagina e la tv si rifaceva il design, anche il calcio cambiava rapidamente schemi. A cominciare dall’ingresso di marchi, loghi e, appunto, pubblicità. La Lega calcio, guidata da Renzo Righetti, il 13 luglio 1978 approvò una delibera che consentiva di inserire 12 centimetri quadrati dedicati agli sponsor tecnici. Tutto sotto la spinta della Promo calcio varata dal Conte Alberto Rognoni, il genialoide ex fondatore del Cesena calcio, ex editore del Guerin Sportivo ai tempi di Gianni Brera ed ex inquisitore del calcio italiano, che amava innovare e stupire. L’uomo del Capanno sul porto di Cesenatico, raccontato in una puntuale biografia da Italo Cucci, capì che c’era bisogno di un radicale cambiamento dentro i club, stimolando lo spazio a favore di chi volesse investire. Tutto cambiava, dunque, con la fine degli Anni 70. Cessavano i colpi di pistola e iniziavano i colpi - ben più divertenti, per fortuna - del calciomercato. Giorgio Armani inaugurava a Milano il primo atelier e Fiorucci era lo stilista che aveva cambiato tutto con le sue grafiche meravigliose. Fu così che il pallone, semplicemente, si adeguò al nuovo spirito di quel tempo più felice ed ottimista.