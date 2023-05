EPG World Cup, arriva il Mondiale per ex calciatori: chi partecipa e cos'è

EPG World Cup, come sarà

Come ha spiegato il presidente dell'EPG, Matias Sarasola, la competizione si svolgerà sui campi in erba con squadre composte da 11 giocatori di età superiore a 35 anni. Per partecipare basterà essere stati giocatori internazionali assoluti o aver superato almeno le 100 presenze nella massima categoria nazionale. Il formato del torneo sarà ad eliminazione diretta e si disputerà in un unico paese nel prossimo mese di Dicembre. Le partite dureranno 35 minuti a tempo con pausa da 15. In caso di parità, si andrà subito alla lotteria dei rigori.