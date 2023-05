Figc, Antitrust in campo: l'accusa è simile a quella mossa all'Uefa

La Figc è finita nel mirino dell’ Antitrust per presunto abuso di posizione dominante. Un fatto forse di poco conto, trascurabile come un granello di sabbia nel bel mezzo del Sahara. Il caso, d’altronde, gravita intorno a una situazione – tutto sommato – marginale. Ma anche le valanghe si generano da un “granello” di neve, che via via aumenta di volume fino a travolgere tutto quello che si staglia davanti a sé. Per questo, probabilmente, il tema in questione ha fatto risuonare un campanello d’allarme , ieri, in Federazione. L’abuso di posizione dominante , d’altronde, rappresenta un’ipotesi d’accusa del tutto simile a quella che da più parti è stata mossa negli ultimi tempi alla Uefa . Quasi come se ci fosse un movimento trasversale, organizzato o del tutto fortuito che sia, il cui obiettivo finale ambisce a mettere in dubbio la legittimità dei monopoli generati dalle istituzioni sportive su scala internazionale .

Figc-Antitrust: cosa è successo

Lo scenario ha preso forma nella giornata di ieri, quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della stessa Figc per presunto abuso di posizione dominante nell’organizzazione di competizioni a carattere ludico-amatoriale nell’ambito del settore giovanile. “Si ricorda che la Figc è il principale operatore del settore grazie ai poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco calcio conferiti dal Coni – viene evidenziato nella nota dell’Antitrust –. In primo luogo l’Autorità contesta alla Figc l’atto del 3 marzo scorso con cui un numero significativo di Associazioni Sportive Dilettantistiche e relativi dirigenti, affiliati alla Federazione, sono stati deferiti alla Procura Federale Interregionale per non aver chiesto l’autorizzazione preventiva per partecipare a tornei organizzati in Campania nella stagione 2021/2022 da alcuni Enti di Promozione Sportiva”. Secondo lo stesso Antitrust, inoltre, “la Figc avrebbe inserito nei comunicati ufficiali per il Settore Giovanile e Scolastico alcune previsioni che impongono il convenzionamento Eps-Figc (stagione 2021-2022) e l’autorizzazione preventiva all’organizzazione dei tornei giovanili ludico-amatoriali (stagione 2022-23) che non sembrano trovare fondamento nel Regolamento degli Eps approvato dal Coni. In particolare, le disposizioni paiono limitare in modo illegittimo la libertà organizzativa degli Eps, che hanno così minori possibilità di programmare eventi giovanili”. I funzionari dell’Autorità, a tal proposito, nella giornata di ieri hanno svolto ispezioni nelle sedi nazionali e campane di Figc e Figc-Settore Giovanile Scolastico con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

La replica della Figc

E non si è fatta attendere la replica della Figc, che sull’argomento ha diramato una nota poche ore dopo la notifica dell’avvio della pratica. “Con riferimento all’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicata in data odierna, la Federcalcio informa che, in pieno spirito di collaborazione, è stata tempestivamente messa a disposizione tutta la documentazione richiesta e che è fiduciosa di poter dimostrare in tempi brevi la correttezza del suo operato. L’indagine in questione riguarda esclusivamente le modalità di partecipazione, da sempre ispirate ai principi di tutela sanitaria, assicurativa e sportiva dei ragazzi, delle società di settore giovanile della Figc ai tornei a rapido svolgimento, ludico-ricreativi, organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva”. Così nel botta-e-risposta che ha costituito ieri il primo round della vicenda. Ma non l’ultimo, in attesa di sviluppi sulla questione che potrebbero catturare l’attenzione anche al di fuori del contesto nazionale.