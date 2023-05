Mancini, le italiane vincenti in Europa e la critica al calendario

“La finale di Champions? Molti la danno per scontata, ma il mio parere è che non sarà così. Il City sarà avvantaggiato, ma è sfida molto aperta. Il gioco dell'Inter può metterli in difficoltà. Roma-Siviglia è una partita completamente aperta, sono due squadre forti. Stesso discorso per Fiorentina-West Ham. Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, chiaramente non con facilità”. Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, si è espresso così sulle tre squadre italiane impegnate nelle finali europee a margine della presentazione dei progetti di 'Valori in rete', in collaborazione tra Figc e Ministero dell’Istruzione e del Merito.