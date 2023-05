Douglas Costa, mandato d'arresto dal Brasile: che sta succedendo

Guai in vista per Douglas Costa. Per il brasiliano, attualmente dei Los Angeles Galaxy, è stato decretato l'arresto da parte della Corte di giustizia del Rio Grande do Sul per mancato pagamento del mantenimento dei figli. Inoltre, la sentenza è stata emessa dall'8° tribunale di Porto Alegre, che stabilisce che la reclusione dell'atleta dovrà essere della durata di un anno e potrà essere eseguita da un ufficiale giudiziario o da un ufficiale di polizia, indipendentemente dalla sua posizione attuale. Quindi, il giocatore potrebbe essere portato in qualsiasi carcere.