Rivoluzione Var, la Figc annuncia la messa in onda degli audio arbitri!

Dalle Seconde Squadre ai tesseramenti di extracomunitari

Il Consiglio Federale, inoltre, ha dato delega al Presidente federale, di concerto con i vice presidenti e i presidenti della Lega di A, della Lega B e della Lega Pro, per definire le normative relative alla partecipazione delle Seconde Squadre al campionato di Serie C 2023-24. Riguardo invece i tesseramenti dei giocatori extracomunitari, il Consiglio ha approvato i provvedimenti con validità annuale: in ambito maschile resta identico a quello in atto nell’attuale stagione sportiva, in ambito femminile è stato allineato a quanto previsto per la società di Serie A maschile. Il Consiglio ha inoltre approvato criteri e termini per i ripescaggi ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, che ricalcano, nella parte dei requisiti, quelli delle precedenti stagioni con la sola eccezione per il divieto di deroghe infrastrutturali.