Europeo U17, Germania in finale: 5-3 spettacolare contro la Polonia

TORINO - In una semifinale mozzafiato del Campionato Europeo Under 17, la Germania ha battuto 5-3 la Polonia e si è conquistata un posto in finale. La squadra tedesca è andata sotto due volte, ma alla fine è riuscita a rimontare e poi a dilagare. Il primo gol è stato dei polacchi al 7' con Mikolajewski, pareggiato al 22' da un colpo di testa di Moerstedt dell'Hoffenheim. Al 31' di nuovo Polonia in avanti, grazie a un mancino da distanza ravvicinata di Borys, che ha fissato il risultato sul provvisorio 2-1, con il quale le squadre sono andate a riposo per l'intervallo.