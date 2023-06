Il Barcellona e il clima minaccioso contro i club della Superlega

La bomba è stata sganciata di prima mattina dal quotidiano Abc: «Gli ispettori incaricati dal Comitato Etica e Disciplina della Uefa di investigare sul caso Negreira sono arrivati alla conclusione che il Barcellona debba essere sanzionato con l'esclusione per una stagione dalle competizioni europee ». Una notizia che ci ha messo ben poco a diventare virale, anche perché le note divergenze tra il club blaugrana e Aleksander Ceferin , acerrimi rivali sul fronte Superlega, sono note. Ed è per questa ragione che la rivelazione aveva del verosimile, anche perché si tratta di uno dei tre possibili epiloghi dell'indagine avviata per capire se la società catalana abbia provato a influire, con la collaborazione dell'ex numero due degli arbitri spagnoli, sui risultati dei propri incontri.

Il rischio della Uefa

Gli altri due sono: a) il nulla di fatto e b) la sospensione momentanea. In questo secondo caso, tuttavia, la Uefa rischierebbe davvero tanto, esponendosi alla richiesta di un risarcimento senza precedenti nel caso in cui la giustizia spagnola dovesse decidere di scagionare il Barça. Ed è per questa ragione che difficilmente il massimo organismo del calcio continentale arriverà a una conclusione in tempi brevi. A meno che i dati raccolti dai due ispettori siano talmente chiari da non lasciare nemmeno il benché minimo dubbio. Ed è proprio su questo punto che l'esclusiva di Abc perde parte della propria credibilità.