Pirlo, la Kings League e il debutto con una punizione spettacolare

Andrea Pirlo ha debuttato nella Kings League con la maglia blaugrana dei Jijantes Fc, dimostrando di possedere ancora un certo tocco e che, a 44 anni, la classe è sempre la stessa. L'ex centrocampista della Juventus ha rispolverato un po' di numeri del suo repertorio e li ha concessi alla platea in diretta streaming su Twitter. Cambi di direzione improvvisi, passaggi filtranti, stop precisi, piede e testa che lavorano in simbiosi, il modo di calciare rimasto tale: nella serata spagnola, l'ex campione del mondo si è lasciato andare. Il solito "professore" in mezzo al campo, è stato autore di una prestazione superlativa, nonostante la sua squadra abbia perso 4-3, macchiata solo dal mancato gol. In particolare, in un'occasione ci è andato molto vicino, con la specialità della casa: il calcio di punizione.