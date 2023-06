Livorno, incidente Anwar Megbli: il giocatore è in fin di vita

Liverono, in fin di vita Megbli: l'incidente

Come scrive 'Il Tirreno', Megbli, che era sul motorino assieme ad un amico, è stato violentemente tamponato da una Ford guidata da un uomo risultato poi positivo all'alcol test. Immediati i soccorsi per i due giovani, trasportati all'ospedale di Cecina. Il giovane calciatore, in condizioni disperate, è stato poi condotto con l'elisoccorso a Cisanello, mentre l'amico è stato trasferito all'ospedale di Livorno e ricoverato in rianimazione con ferite alla testa. Per Megbli ormai sembra non ci sia più nulla da fare: è infatti iniziato il tracciato per verificare la morte cerebrale.