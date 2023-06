Ex Inter arrestato in Francia: l'accusa è di aggressione alla sorella

Arrestato Belfodil: aggressione contro la sorella

Stando alle ricostruzioni francesi, Belfodil si sarebbe trovato in vacanza nella casa di famiglia vicino Parigi e avrebbe litigato con la sorella per poi tentare di strangolarla. La ragazzina, dopo aver contattato la polizia per l'accaduto domenica 4 giugno, non avrebbe ancora sporto denuncia. Sono ancora in corso le indagini sull'accaduto. Il procuratore di Versailles ha 48 ore per decidere come procedere dal punto di vista giudiziario. Stando all'agenzia di stampa francese AFP, gli inquirenti non hanno ancora specificato cosa faranno col giocatore. Al momento si trova in custodia presso il comando di polizia di Elancourt, nella regione parigina. Una bruttissima vicenda, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla vita e sulla carriera dell'algerino.