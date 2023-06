Ronaldo a sorpresa: “Gioco due-tre anni, poi vorrei comprare un club”

Cristiano Ronaldo torna a parlare del suo futuro. In occasione di un evento promozionale per Ursu il fuoriclasse portoghese è tornato a Madrid, precisamente all'hotel Pestana CR7, dove ha tenuto una conferenza stampa per trattar diversi argomenti. Ronaldo, attualmente all'Al Nassr, inizialmente si è espresso sull'ufficialità del suo ex compagno di squadra Benzema nel suo stesso campionato, all'Al Ittihad: "Quella di Karim è una sfida. Sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio. I migliori giocatori andranno lì e presto sarà uno dei migliori campionati al mondo".