Mondiale U20, Uruguay prima finalista: finisce la favola di Israele

LA PLATA (Argentina) - Allo Stadio Unico Diego Armando Maradona a La Plata è stato staccato il primo pass per la finale dei Mondiali Under 2020 2023. L'Uruguay ha battuto di misura Israele per 1-0. Decisivo il gol al 61' ancora di Anderson Duarte che si conferma l'uomo della fase ad eliminazione: infatti il centrocampista del Defensor è andato a segno agli ottavi, ai quarti e adesso in semifinale. La Celeste è la prima finalista della competizione, l'avversaria uscirà dalla sfida tra Italia e Corea del Sud in programma alle 23 sempre presso lo stadio Maradona di La Plata.