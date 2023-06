"Ceferin ha mentito, uno scandalo per calcio e Uefa": intervista esclusiva

Gli ultimi giorni hanno restituito alla stretta attualità le dinamiche che governano il calcio europeo. Al centro la figura di Aleksander Ceferin, sullo sfondo - ma non troppo - il tema sempre caldo della Superlega. Non a caso, di recente, il presidente della Uefa ha tirato in ballo le tre società che più si sono spese su quel versante: «Una è alle prese con un procedimento per ragioni di bilancio, un’altra per rapporti illeciti con gli arbitri e vedremo se verrà fuori qualcosa anche sulla terza», le sue sibilline parole rispettivamente riguardo Juventus, che nel frattempo ha iniziato a smarcarsi dal progetto promosso dalla A22, Barcellona e Real Madrid. Ma accuse di irregolarità a vario titolo, ai vertici del pallone nel Vecchio Continente, non viaggiano in una direzione soltanto. Fin dalla scorsa primavera, infatti, la testata slovena Prava ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui Ceferin avrebbe mentito sul proprio curriculum al fine di entrare nella stessa Uefa. «Un tema già sollevato dal portale norvegese Josimar Football e da cui sono partito per portare avanti la mia inchiesta», le parole di Luka Pers, il giornalista che si è occupato della vicenda.