Quando Berlusconi attaccava Allegri: "No el capisse un casso, si pettini"

TORINO - Il mondo del calcio piange Silvio Berlusconi, presidente iconico del grande Milan che per trent'anni ha guidato attraverso successi fino all'addio del 2017. E proprio negli ultimi anni della presidenza in rossonero, il Cavaliere scelse nel 2010 di puntare su un Massimiliano Allegri in rampa di lancio per provare a tornare a vincere. Una nuova intuizione del Presidente che con il tecnico toscano in panchina riuscirà a conquistare uno Scudetto che mancava da sette anni e che resterà l'ultimo della storia di Berlusconi con il Milan . Arriverà immediatamente anche una Supercoppa Italiana nel derby vinto a Pechino contro l'Inter, ma sarà l'ultima gioia prima di un lento declino segnato dalle cessioni di Ibrahimovic e Thiago Silva e i saluti di Pirlo, Inzaghi, Nesta, Seedorf, Gattuso, Zambrotta e Van Bommel. Alla fine arriverà l'esonero nel 2014, la fine di un rapporto tra Berlusconi e Allegri che ha regalato i suoi momenti indimenticabili fatto di attacchi e battute.

Quando Berlusconi attaccava Allegri

Un amore in rossonero che si è consumato subito tra Berlusconi e Allegri. Nel 2013, prima dell'impegno di Champions con il Barcellona, alla domanda se avesse qualche suggerimento per il tecnico, il Cavaliere rispose: "No el capisse un casso". Una battuta in dialetto veneto, dove era impegnato per la campagna elettorale, dal sapore di stoccata per Max. Alla fine di quello stesso anno sarà il compianto presidente del Sassuolo, Girogio Squinzi a rivelare: "Berlusconi ogni tanto mi chiama e mi dice 'quel tuo allenatore lì non capisce niente", dove per quello lì si riferiva nuovamente ad Allegri avuto da Squinzi in neroverde. Eppure la frecciata storica resta quella di inizio 2010, dopo un ko con la Juventus: "Suggerimenti per Allegri? Che si pettini prima di andare a fare le interviste", un tagliente commento che arrivò agli esordi di un'annata che porterà l'ultimo scudetto della gestione Berlusconi al Milan.