"Nell'animo del calciatore" presentato all'Aula Magna del Coni

Il 12 giugno scorso è stato presentato a Roma, nell’Aula Magna del Coni all’Acquacetosa, il libro “Nell’animo del calciatore”, scritto a quattro mani dallo psicologo dello sport Gianluca Panella e dal dottor Mario Brozzi, in passato medico sociale della Roma campione d’Italia nel 2001. Un testo interessante e originale che, attraverso le numerosissime testimonianze di ex giocatori professionisti (tra i quali si possono ricordare Casiraghi, Chiesa, Collovati, Giannini, Montella, Rizzitelli, Serena, Zoff), prova a fare luce su quell’aspetto dei giocatori di calcio che quasi mai emerge alla luce dei riflettori: quello della loro interiorità, che riguarda quelle emozioni che, per esigenze di copione, vengono occultate alla percezione del grande pubblico. Ansie, paure, preoccupazioni che riguardano la vita privata o le prestazioni sportive che, se non gestite nella maniera appropriata, impattano in maniera negativa sulla vita degli atleti professionisti, presentati nel libro nella loro veste autentica di persone più che di personaggi pubblici.