Manovra stipendi Juve, processo Agnelli slitta al 27 giugno

Slitta al 27 giugno il processo davanti al Tribunale federale nazionale della Figc nei confronti di Andrea Agnelli , ex presidente della Juventus, sul caso della cosiddetta manovra stipendi. L’udienza si sarebbe dovuta svolgere questo giovedì ma è stata rimandata per improrogabili impegni di lavoro dello stesso Agnelli. L’ex presidente Juve è stato l’unico a non accettare il patteggiamento tra i dirigenti bianconeri lo scorso 30 maggio, quando invece anche il club ha patteggiato una sanzione di oltre 700mila euro chiudendo ogni pendenza davanti alla giustizia sportiva italiana.

Agnelli-Procura Figc, la situazione

Per Agnelli, resta ancora la possibilità di un patteggiamento entro la nuova data del procedimento. L'ex presidente della Juventus, che ha già ricevuto un'inibizione di ventiquattro mesi per il filone sulle plusvalenze del club bianconero, ha - almeno per ora - optato per un percorso differente, senza cercare l'accordo con la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

