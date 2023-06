Berlusconi, da Allegri a Marotta e Zhang: il calcio presente al funerale

Nel Duomo di Milano si è tenuto l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Milan scomparso all'età di 86 anni. Tanti i presenti per il funerale del Cavaliere con tanti protagonisti del vasto mondo berlusconiano: dalla politica e l'imprenditoria, fino allo spettacolo e il calcio. E tanti i volti noti del mondo calcisitco presenti per omaggiare Berlusconi a partire da Adriano Galliani insieme a tutto il Monza. Presente anche l'ex tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa e tante vecchie glorie rossonere, come Sacchi, Capello, Baresi, Donadoni, Massaro, Albertini, Boban e Giovanni e Filippo Galli.