Lukaku salva il Belgio di Castagne. Georgia, Mikautadze-gol. CR7 a secco

Lukaku salva il Belgio nel pareggio contro l'Austria, passata in vantaggio grazie ad un autogol di Mangala: la nazionale fiamminga fallisce l'aggancio alla formazione austriaca nel gruppo F e resta al secondo posto in solitaria. Un rigore di Haaland (22° gol in 24 presenze in nazionale) non basta alla Norvegia per battere la Scozia: nel finale di gara arrivano le reti di Dykes e McLean a ribaltare la situazione e regalare la terza vittoria consecutiva alla nazionale di Clarke, sempre più prima del gruppo A a punteggio pieno davanti alla Spagna. Si mette male per la nazionale norvegese, reduce da un solo punto conquistato nel pari in trasferta sul campo della Georgia che stasera ha battuto in trasferta Cipro grazie alle reti di Mikautadze, attaccante che piace alla Juventus, e Davitashvili. Nel gruppo J, il Portogallo batte la Bosnia grazie alle reti di Bernardo Silva e Bruno Fernandes (doppietta) e consolida il primato in classifica davanti alla Slovacchia che ha vinto per 2-1 in Islanda con le reti di Kucka e Suslov.