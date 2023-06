Clamoroso, il Brasile in nero per la prima volta nella storia! Il motivo

BARCELLONA (Spagna) - Il Brasile scende in campo questa sera a Barcellona per una sfida amichevole con la nazionale della Guinea. A fare notizia, però, è la maglia che indosseranno i giocatori della Seleçao che, per la prima volta nella propria storia, sarà nera anziché verdeoro. Il motivo lo spiega lo stesso account della CBF, la Federazione calcistica del vasto Paese sudamericano, sul proprio account Twitter: "Contro il razzismo non c'è partita", si legge nella didascalia sopra ad una foto di Casemiro con l'inedita divisa.