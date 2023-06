Brasile contro il razzismo, security punta una banana ad amico di Vinicius

Un altro caso di razzismo scuote la Spagna: allo stadio RCDE di Cornellà-El Prat , a Barcellona, prima dell'amichevole tra Brasile e Guinea , il consigliere e amico di Vinicius Jr. , Felipe Silva, è stato avvicinato da una guardia giurata, che ha preso una banana dalla tasca e, secondo quanto riferito, ha detto : "Mani in alto, questa è la mia pistola per te". E pensare che stasera, per la prima volta nella sua storia, la nazionale brasiliana era scesa in campo con la maglia nera (solo per i primi 45 minuti) come segno di protesta verso gli episodi di razzismo nei confronti di Vinicius che aveva già scosso la Liga negli ultimi mesi.

Vinicius-razzismo, le parole di Ancelotti

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si era già espresso in più di un'occasione sul caso razzismo che aveva coinvolto direttamente un suo giocatore, ovvero Vinicius jr: "Uno stadio intero che grida scimmia a un giocatore, non ho mai visto una cosa del genere. Oggi non voglio parlare di calcio, ma di quello che è successo qui. Penso che sia più importante. Più che una sconfitta, non trovate? Sono molto calmo, ma quello che è successo oggi non dovrebbe succedere. C'è qualcosa che non va in questo campionato. Vinicius non voleva continuare a giocare, gli ho detto che non mi sembrava giusto, non era colpa sua, non era lui il colpevole. Così ha continuato a giocare e ha pure preso un rosso insensato. Detto questo, abbiamo un problema".