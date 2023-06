La Svezia vuole ‘arruolare’ Ibrahimovic dopo l’addio al calcio

Ibrahimovic e il rapporto con il Milan

Una lacuna che sta già provocando qualche effetto, come dimostra quanto rivelato dall'Equipe: secondo il quotidiano francese, Maignan avrebbe deciso di congelare la discussione sul rinnovo del contratto: era stato Maldini a convincere il portiere transalpino a preferire il Milan a Chelsea e Tottenham nel 2021. Senza l’ex capitano a Milanello cambiano gli equilibri, indispensabili anche a valorizzare il parco giocatori come dimostra la classifica di Forbes che ha inserito il Milan tra le poche società sportive al mondo capaci di raddoppiare il valore della rosa negli ultimi cinque anni, il periodo con Maldini al vertice dell’area tecnica. Servirebbe un altro grande ex per riallacciare certi discorsi. Il Milan, però, al momento non conferma l'idea di voler proporre un ruolo simile a Ibrahimovic. Sarà il diretto interessato a decidere quale strada intraprendere per il suo percorso dopo la fine della carriera sul campo. Tra le opzioni di Zlatan c’è anche quella di diventare procuratore per seguire le orme di Mino Raiola al quale era legatissimo. La destinazione ideale sarebbe l’agenzia ora guidata da Rafaela Pimenta che prosegue l’attività di Raiola. Due giorni fa Ibrahimovic ha pubblicato un post dove descrive l’eredità che spera di lasciarsi alle spalle parlando di «tutti i nuovi Zlatan fatti da me». Una frase che sembra evocare la volontà di favorire la crescita di nuovi campioni. Solo Ibrahimovic può sciogliere questo rebus. Come ha dimostrato in occasione del suo addio al calcio rimasto copertissimo prima dell'annuncio, lo svedese mantiene il massimo riserbo sulle scelte importanti.