Ceferin e i soldi della Uefa: duro botta e risposta con De Jong

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha risposto a Frankie De Jong sulla questione sollevata dal centrocampista stesso sulla nuova formula della Champions League che prevede più gare. Il talento del Barcellona ha indicato direttamente gli interessi della UEFA per il nuovo formato della competizione "in modo che possano guadagnare di più". Non si è fatta attendere la risposta di Ceferin che è stata piuttosto dura: "Prima di parlare di questo, devi informarti. I soldi vanno direttamente alle associazioni per lo sviluppo del calcio. Questo non va alla UEFA e nemmeno a me personalmente. Cerco spesso di spiegarlo, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano bene".