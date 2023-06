Super Osimhen: la Nigeria si qualifica per la Coppa Africa 2024

MONROVIA (Sierra Leone) - Con un turno di anticipo rispetto alla fine del girone di qualificazione, la Nigeria di Victor Osimhen ha staccato il pass per la Coppa d'Africa 2024. Il centravanti del Napoli è stato protagonista nel successo per 3-2 della Nigeria ai danni della Sierra Leone al SKD Stadium realizzando la doppietta. Osimhen non aveva partecipato all'ultima edizione della coppa continentale causa infortunio ma avrà l'occasione di rifarsi nella prossima in scena dal 24 gennaio con la Costa d'Avorio paese ospitante.