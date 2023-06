Messi, 20 milioni per andare in vacanza in Arabia Saudita: scoop del NYT

Il New York Times ha riportato i dettagli dell'incredible contratto firmato da Leo Messi come promotore dell'Arabia Saudita. L'attaccante argentino potrebbe ricevere fino a 22,5 milioni di euro in tre anni per un paio di apparizioni commerciali, qualche post sui social network e qualche vacanza (tutta pagata) in Arabia Saudita con la famiglia. Il regno saudita sta investendo tantissimo per migliorare la sua immagine nel mondo e pubblicizzarsi a livello globale. Messi, infatti, si aggiunge ad altri investimenti particolari, come l'acquisto del Newcastle in Premier League e l'organizzazione di eventi sportivi (dal padel alla Formula Uno, dalla Boxe al golf).

Messi, l'Arabia Saubita e la particolare clausola Come sottolinea il New York Times, non è sicuro che il contratto esaminato dal quotidiano newyorkese sia la versione attuale dell'accordo. Nel documento, però, ci sarebbe una particolare clausola per Messi, che ha deciso di lasciare il Psg e trasferirsi all'Inter Miami: l'argentino non può dire nulla che possa "macchiare" l'immagine dell'Arabia Saudita.

Messi e il contratto con l'Arabia Saudita Il New York Times ha anche riportato alcuni dettagli economici del contratto tra Messi e l'Arabia Saudita (datato 1 gennaio 2021, firmato dal calciatore e da suo fratello Rodrigo, che funge da suo direttore commerciale): 1,8 milioni di euro per una vacanza all’anno della durata di cinque giorni, o alternativamente due vacanze annuali di tre giorni ciascuna (le spese di viaggio e alloggio sono pagate dal governo saudita per Messi e fino a 20 familiari/amici); 1,8 milioni di euro per promuovere l'Arabia Saudita sui social network 10 volte all'anno; 1,8 milioni di euro per opere di beneficenza e presenze; 1,8 milioni di euro per una partecipazione annuale a una campagna turistica.

