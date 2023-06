Belgio, Courtois lascia il ritiro: furioso per Lukaku, il motivo

Problemi in casa Belgio per il neo commissario tecnico Domenico Tedesco. Thibaut Courtois ha deciso di lasciare il ritiro e non giocare la partita contro l'Estonia valida per le qualificazioni ai Campionati Europei del prossimo anno. Non è arrivata nessuna spiegazione ufficiale da parte della Federazione belga ma, come riportano in Belgio, il portiere del Real Madrid sarebbe rimasto deluso per non aver ricevuto la fascia di capitano nella gara precedente.