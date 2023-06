Paredes pazzesco, golazo con l'Argentina: 2-0 all'Indonesia VIDEO

Altra amichevole e altra vittoria per l'Argentina . Dopo il 2-0 rifilato all'Australia a Pechino , i campioni del Mondo concedono il bis a Giacarta, contro i padroni di casa dell'Indonesia . La partita dell'Albiceleste contro la nazionale indonesiana è stata sbloccata da Leandro Paredes al 38° minuto del primo tempo.

Indonesia-Argentina 0-2, curiosità e statistiche

Argentina ok, golazo di Paredes e rete di Romero

L'ormai ex centrocampista della Juventus, che a fine mese tornerà a Parigi dopo il prestito in bianconero, ha realizzato una bellissima rete con un preciso e potente tiro di destro da lunga distanza che è finito all'incrocio dei pali. Il raddoppio è arrivato al 10' della ripresa: angolo dalla destra e incornata vincente dell'ex Genoa e Atalanta Romero, oggi al Tottenham, per il definitivo 2-0.