Grande successo per 12Ore Nuotando con AmOre per AISM

La piscina scoperta del Centro Federale di Ostia, Domenica 11 Giugno, è stata l’ambientazione ideale per una manifestazione che ha raccolto l’entusiasmo di oltre 500 nuotatori divisi in 14 squadre, per 12 ore senza sosta dalle ore 8 alle 20

19 . 06 . 2023 16:23 3 min

Ammirevole la prestazione di tutte le squadre che hanno totalizzato ben 654.600 metri percorsi a staffetta (due team, Nautilus after the sunset e Lumache di Mare, a dividersi incredibilmente il primato, con 54600 m. nuotati); ma il vero obiettivo della manifestazione, determinato a pari merito tra tutti i partecipanti, è stato l’eccezionale risultato record per la raccolta fondi associata a questo evento giunto all’ ottava edizione. AISM Roma infatti ha potuto raccogliere oltre 25.000 euro che andranno a finanziare integralmente le numerose attività di benessere che l’Associazione dedica annualmente alle persone con sclerosi multipla ( www.aism.it/roma) Una giornata intera di nuoto, sport e solidarietà, basata sul volontariato che ha accomunato gli organizzatori AISM Roma e Swimming Travel, e che è stata vissuta dai partecipanti con gioia, goliardia ed estrema attenzione nel concretizzare pienamente una reale e spontanea integrazione all’ interno della manifestazione, che ha visto la partecipazione tra la gara e le attività sportive di contorno di oltre 80 persone diversamente abili, molte delle quali con sclerosi multipla, ma anche con problematiche fisiche dovute ad altre cause e patologie. Tanti i testimonial e gli ospiti che hanno ulteriormente condiviso e arricchito lo spirito della 12 Ore per AISM: Massimiliano Rosolino, splendido nel regalare con la figlia 100 metri a tutte le squadre, Jill Cooper (presentatrice televisiva), Alessia Zecchini (primatista mondiale apnea), Ilenia Colanero (atleta paralimpica apnea), Emanuele Mauti (fitness influencer), Stefano Nicetto (stile liberista Fiamme Gialle), Cristina Guerra (giornalista Tg1), Carmen Golia (presentatrice tv) Alessandra Pelonara (pilates 4 livello), Massimo Lugli (giornalista e scrittore) Corrado Corradini (calcio).

È stata una giornata intera di sport e solidarietà per tutti, famiglie comprese, dalle ore 8 alle 20, presentata da Dj Rush. Nel programma Swim&Move a cura del Gruppo Young AISM Roma si sono svolte attività collaterali alla gara pensate soprattutto per famiglie e bambini. pilates, feldenkrais, posturale, tai ki kung, tecniche di respirazione, spazio bimbi. Media partner: Dimensione Suono Roma, agenzia Meedya. Aziende partner: BCC Roma, Boule de Sac, Xylem watermark, Arena, Poste Italiane, supermercati Pim, Praxi Group Healthcare (health partner), casa editrice Il Saggiatore, Giochi&Caffè (Velletri), studio Campagna (Giulianello). L’evento ha goduto dei patrocini di:

Assessorato Politiche Sociali del Comune di Roma, Fin (Federazione Italiana Nuoto), Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), Coni Comitato Lazio, CIP Comitato Italiano Paralimpico, Prioritalia. Partner Tecnico: SwimmingTravel.com © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Calcio

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi