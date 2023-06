Inghilterra forza 7, Francia ok. Hojlund gol, Calhanoglu sbaglia un rigore

MANCHESTER (Inghilterra) - L’Inghilterra domina il girone C delle qualificazioni ad Euro2024 con quattro vittorie su quattro. La Nazionale di Southgate si impone per 7-0 contro la Macedonia del Nord ad Old Trafford e vola verso la qualificazione in Germania. Kane, Saka e Rashford chiudono il discorso nel primo tempo, ancora due volte l’esterno dell’Arsenal con la tripletta, Phillips e la doppietta del capitano su rigore chiudono il discorso. Non sbaglia l'Ucraina che si prende il secondo posto in solitaria dietro ai Tre Leoni, a +3 dai macedoni e dall'Italia (con una partita in meno), superando di misura Malta. Basta una rete di Tsygankov 72' su rigore alla formazione di Rebrov che aveva fallito un penalty poco prima con Yarmolenko. Nel Gruppo B comanda a punteggio pieno la Francia, ai Bleus basta un rigore di Mbappé per vincere lo scontro diretto con la Grecia. Gara dai mille episodi che regala un recupero di 14', un tempo supplementare praticamente, per vari interventi del Var: dalla ripetizione del rigore di Mbappè, sbagliato al primo tentativo, al rosso per Mavropanos. In attesa dei recuperi dell’Olanda dopo il quarto posto in Nations League, primi tre punti per l’Irlanda che piega 3-0 Gibilterra.