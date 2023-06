Zidane scoppia a piangere in pubblico: "Un dolore inimmaginabile"

Il nome di Zinedine Zidane è tornato in auge negli ultimi giorni per quanto riguarda la questione panchina dopo le sue ultime dichiarazioni in merito ai desideri per il futuro. Il francese, in ogni caso, si è reso protagonista anche per una questione che con il calcio non c'entra niente. Zizou ha infatti partecipato ad un evento di un associazione per bambini malati di cancro chiamata "Le Point Rose", di cui è testimonial, senza riuscire a trattenere la commozione e le lacrime.