Cristiano Ronaldo sempre più nella storia: il nuovo record è leggendario

Cristiano Ronaldo continua ad aggiornare il libro dei record. Il fuoriclasse lusitano, infatti, è stato premiato prima del match tra Islanda e Portogallo , valido per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2024, per aver raggiunto il traguardo delle 200 partite con la propria nazionale. Contro il Liechtenstein, a marzo, aveva superato il kuwaitiano Bader Al Mutawa a quota 196 diventando il più presente di sempre per una nazionale maschile. Da quel 20 agosto 2003, giorno del suo esordio nell'amichevole vinta 1-0 contro il Kazakistan, sono passati 19 anni e 304 giorni, un'era calcistica praticamente.

Cristiano Ronaldo, i trionfi con il Portogallo e quei numeri incredibili

Il classe '85 da quel momento ha fatto ingresso in pianta stabile nella selezione nazionale e nonostante siano cambiati diversi ct la sua presenza è sempre stata una costante. È diventato anche il recordman di reti, ben 122, 14 delle quali arrivate in un singolo anno solare, 2019, anche questo un altro primato. Grazie alle sue prodezze in campo, poi, il Portogallo ha portato a casa l'Europeo in Francia nel 2016 e la Nations League 2019. Staccato il biglietto numero 200 con la propria nazionale, CR7 non ha intenzione di fermarsi.