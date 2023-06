Cuadrado show con la Colombia, Brasile di Danilo ko con il Senegal

Germania-Colombia 0-2, curiosità e statistiche

Il Senegal batte il Brasile, 1-1 tra Algeria e Tunisia

Sconfitta invece per il Brasile di Danilo (in campo per tutta la partita), ko in amichevole contro il Senegal. La nazionale senegalese ha vinto 4-2 a Lisbona grazie alla rete di Diallo, all'autogol di Marquinhos e alla marcatura di Mane dopo il momentaneo vantaggio iniziale dei brasiliani con Paquetà. La selezione verdeoro di Menezes ha poi accorciato al 58' con Marquinhos ma non è riuscita ad evitare la sconfitta. Anzi, nel recupero, ha incassato anche il quarto gol con il rigore trasformato da Mane (doppietta per lui). Infine, pareggio di 1-1 nell'amichevole tra Algeria e Tunisia con il gol di Mahrez su rigore dopo la rete tunisina di Taibi in apertura di match.

Brasile-Senegal 2-4, curiosità e statistiche