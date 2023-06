L’ultima di Ceferin: il comitato Uefa per decidere i prezzi dei giocatori!

Un gruppo di lavoro specializzato che stabilisca il valore dei calciatori. Questa l’ultima ambizione della Uefa di Ceferin , che starebbe definendo una strategia al fine di combattere gli abusi delle plusvalenze sui bilanci dei club di tutta Europa. Decisioni ufficiali in merito, infatti, sono attese mercoledì prossimo, quando è in programma una riunione del Comitato Esecutivo del massimo organismo continentale, chiamato a una votazione sugli emendamenti alla disciplina del Fair Play Finanziario .

Misura subito in vigore

Il Comitato per le licenze dei club ha infatti proposto delle modifiche al regolamento contabile dei trasferimenti per prevenire forzature sul valore attribuito ai giocatori e per garantire parità di trattamento alle società su scala internazionale. Qualora venisse certificato che il prezzo di giocatori scambiati non corrisponde al valore di mercato stabilito dal gruppo di lavoro, in sostanza, l’Uefa sarebbe autorizzata a negarne la piena iscrizione a bilancio secondo gli importi comunicati dai club. Questa misura, secondo quanto trapela, entrerà in vigore già a partire dall’imminente finestra di mercato estiva.