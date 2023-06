Fondazione Laureus e Arca Fondi SGR per “Overlimits”

Il progetto, nato nel 2005, attualmente coinvolge più di 25 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni, affetti da autismo, sindrome di Down, ritardo mentale e altre patologie.

L’obiettivo è mettere lo sport, nello specifico il basket, al centro dei processi che mirano ad abbattere le barriere sociali e culturali, dando così la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di stare insieme e giocare, vivendo momenti di condivisione e divertimento.

In campo, questi giovani adulti escono dalla dimensione della disabilità per entrare nella veste di sportivi, mettendosi in gioco al meglio delle proprie abilità e imparando a fare squadra con i propri compagni e allenatori.

Fondazione Laureus Sport for Good Italia ha sposato appieno il progetto “Overlimits”, mossa dalla profonda convinzione che lo sport abbia il potere di cambiare il mondo e migliorare la vita delle persone che lo vivono. Per questo, ha deciso di sostenere il progetto anche in occasione della “Milano Marathon”, destinando il ricavato della raccolta fondi ai ragazzi di “Overlimits” e mettendosi in gioco per contribuire alla crescita del progetto.

Grazie al sostegno di Arca Fondi SGR, quest’anno il progetto potrà rafforzarsi ulteriormente, garantendo a sempre più ragazzi e ragazze affetti da disabilità mentali l’opportunità di vivere quest’esperienza unica e di permettere ai partecipanti di continuare il loro percorso sportivo, ma anche educativo, nel mondo della pallacanestro.