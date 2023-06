Raduno di Operazione Nostalgia: Del Piero e Totti tra le stelle in campo con Milito, Di Natale e Fiore

Poche ore all'atteso raduno di Operazione Nostalgia a Ferrara , organizzato con il supporto del portale di intrattenimento Planetwin365.news. Stasera, allo stadio Paolo Mazza , andranno in campo 36 grandi campioni di calcio, rimasti nel cuore degli italiani, per un totale di 9.123 presenze in Serie A e oltre 1.000 reti complessive. A illuminare la serata, tra gli altri, le leggende di Juventus e Roma Alessandro Del Piero e Francesco Totti , di nuovo di fronte dopo tante battaglie epiche sui campi di Torino e Roma . Ci sarà poi il bomber dell’Inter campione d’Europa nel 2010, Diego Milito , i campioni del mondo Marco Amelia , Simone Barone e Cristian Zaccardo , nonché giocatori del calibro di Totò Di Natale , Stefano Fiore e David Pizarro .

Raduno di Operazione Nostalgia: fischio d'inizio alle 20

Il fischio d'inizio dell’incontro è fissato alle 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 alle 18 sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno poi i cancelli dello stadio mentre alle 19.15 inizierà l'allenamento dei giocatori che farà da preludio alla partita.

Ieri sera, intanto, è andata in scena una vigilia speciale: nel cuore di Ferrara, infatti, i giocatori convocati per il raduno hanno preso parte alla cena di gala a cui è stato presente anche il fondatore di Fondazione P.U.P.I Javier Zanetti. Nei giorni precedenti all’evento è stata infatti lanciata da Planetwin365.news e Operazione Nostalgia un’asta benefica sui canali online della Fondazionem nella quale sono state messe in palio due esperienze speciali: un invito esclusivo per un ospite "esterno" che ha seduto proprio al tavolo della leggenda nerazzurra e un posto nel Field Box al Mazza per assistere alla partita a bordocampo. Il ricavato, circa 2.000 euro, sarà devoluto alla Fondazione P.U.P.I di Zanetti e di sua moglie Paula De La Fuente per sostenere i progetti dedicati a bambini e adolescenti.

I giocatori che prenderanno parte all'evento

Di seguito la lista completa di giocatori che prenderanno parte all'evento. Squadra Planetwin365.news: Sebastien Frey, Marco Ballotta, Max Tonetto, Alessandro Lucarelli, Gianluca Colonnello, Davide Balleri, Vincent Candela, Pierluigi Orlandini, Damiano Tommasi, Simone Barone, Marco Biaganti, David Pizarro, Roberto Sosa, Francesco Totti, Diego Milito, Arturo di Napoli, Filippo Maniero. Squadra Ceres: Marco Amelia, Giuseppe Taglialatela, Paolo De Ceglie, Cristian Zaccardo, Christian Terlizzi, Fabio Galante, Michele Paramatti, Stefano Fiore, Michele Marcolini, Luca Altomare, Sergio Volpi, Mauro Bressan, Giorgos Karagounis, Alessandro Del PIero, Antonio Di Natale, Ernesto Chevanton, Paolo Poggi.