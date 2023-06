Dybala e Vinicius in campo con la stessa maglia: show da fantamercato

Si possono firmare autografi durante una partita? Certo che sì, Vinicius lo ha dimostrato. Il brasiliano si è divertito insieme ai suoi tifosi al The Beautiful Game , un evento benefico tra le stelle del passato e del presente. I tanti sudamericani in campo hanno dato vita a un vero e proprio show: dagli assit meravigliosi di Ronaldinho , alle giocate di Cafu. Ma la scena se l'è presa l'attaccante del Real Madrid.

Dybala-Vinicius: show e autografi

Ronaldinho e Roberto Carlos hanno capitanato le due squadre e la formazione del Gaucho ha vinto 4-3. Dybala e Vinicius (nell'undici dell'ex Barca) hanno illuminato la serata con tante giocate, ma tra le tante una è balzata all'occhio e non è un gol: palleggio a centrocampo del giocatore del Real, lancio per la Joya, che addomestica e lancia in profondità proprio il brasiliano, che davanti il portiere prende però il palo. Vini jr prosegue la sua corsa e si consola con i tifosi, firmando le tante maglie del Real Madrid.