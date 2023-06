Del Piero show e gol a Ferrara nel match nostalgia. Segna anche De Ceglie

FERRARA - Sono passati undici anni dalla sua ultima apparizione in Serie A con la maglia della Juventus, nove dall'ultima partita ufficiale, con gli indiani del Delhi Dynamos, ma "se tira Del Piero... è gol". Sempre. E non fa eccezione la partita organizzata da Operazione Nostalgia e Planetwin365, andata in scena stasera al Paolo Mazza di Ferrara, dove lo storico ex capitano bianconero - oltre a deliziare i poco meno di 10mila spettatori con una serie di giocate sublimi, su tutti uno stop al volo di tacco - ha siglato, ad inizio secondo tempo, il calcio di rigore del momentaneo 1-1 . Del Piero da una parte, capitano della squadra nera vincitrice per 4-3, il grande amico e rivale Francesco Totti dall'altra, guida carismatica della formazione bianca. Entrambi, sostituiti nella ripresa, sono stati sommersi dall'affetto del pubblico con un' interminabile standing ovation .

Operazione Nostalgia, il match

Il match si apre con la rete annullata a Simone Barone per la squadra bianca, quindi sale in cattedra Di Natale, vicinissimo al gol in due occasioni, prima di un nuovo capovolgimento di fronte, con Candela che vanifica una grande giocata di Totti. Il risultato muta al 36', con i bianchi che passano grazie ad un gol di rapina di Milito, quindi è Pizarro (53') a ristabilire le distanze dopo il rigore segnato da Del Piero (46'). Alex è protagonista del nuovo pareggio dei neri al 59', quando il palo gli nega la doppietta e Chevanton insacca in tap-in. C'è spazio anche per una prodezza balistica di De Ceglie, uno dei tre ex Juventus presenti insieme a Del Piero e Paramatti, ed alla seconda marcatura dell'uruguayano, ammirato in Serie A con la maglia del Lecce, che firma il 4-2 intorno alla mezz'ora del secondo tempo. Doppietta anche per Pizarro, che nel finale rende meno amaro il passivo per i bianchi.