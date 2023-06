Quel bacio di Guardiola a Gianluca e la Fondazione Vialli e Mauro

Ci sono immagini che non hanno bisogno di didascalia e ti portano dritti al cuore della straordinaria eredità morale lasciata da Vialli , nel segno della solidarietà, dell'impegno civile, della generosità. In campo in Spagna, assieme ad altri Grandi del calcio per il golfistico Legends Trophy, Josep 'Pep' Guardiola Sala , 52 anni, arriva alla buca numero 9 dedicata a Gianluca, si ferma, fa un inchino, poi alza lo sguardo verso il Campione scomparso il 6 gennaio scorso e gli manda un bacio. Guardiola, neocampione d'Europa e primo firmatario del Treble City (Premier, Fa Cup, Champions League). Guardiola che il 20 maggio 1992, a Wembley, batte in finale la Samp d'Oro di Vialli e Mancini, conquista la Coppa dei Campioni, l'ultima così chiamata. Guardiola che, nel torneo di Girona, incontra Massimo Mauro, assieme a Gianluca promotore diciannove anni fa della Fondazione Vialli e Mauro , in prima fila nel sostegno alla ricerca contro la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) e contro il cancro.

Guardiola, la fondazione e gli obiettivi raggiunti

Guardiola appoggia la Fondazione e la foto di quel bacio diventa virale sui social della stessa, illuminandone gli strepitosi risultati conseguiti in questi anni e resi ancora più intensi dopo la scomparsa di Vialli. Come se li avessero moltiplicati il suo esempio, il suo impegno, la sua coraggiosa lotta contro il tumore. Ventitré sono gli obiettivi centrati: dal mammografo donato all'Istituto di Candiolo (Torino) per la ricerca e la cura del cancro al mammografo donato alla Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dalla borsa di studio per la ricerca sulle staminali dell'Università di Novara, al sostegno ai centri clinici NeMO (Neuromuscolar Omnicentre) gestiti da Fondazione Serena di cui fanno parte Fondazione Telethon, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm), Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla), Associazione Non Profit SLAnciamoci, Associazione Famiglie Sma. E molti altri ancora. L'ultimo evento in ordine di tempo è stato il torneo disputato al Golf Club di Barlassina, in Brianza. Con Mauro vi hanno partecipato Platini, Zola, Donadoni, Panucci, Nedved, Borja Valero, Berthold, Lombardo. La buca n.9 era naturalmente dedicata a Vialli, 240 mila gli euro raccolti e devoluti ad AriSla, Fondazione italiana per la ricerca sulla Sla che si sono aggiunti ai 4,1 milioni già raccolti. "Supportare la prevenzione e la cura del cancro; finanziare la ricerca di eccellenza sulla Sla; promuovere e sviluppare le attività per la diffusione dello sport e in particolare del calcio": ecco perché Gianluca vive ogni giorno nella sua Fondazione. Ha scritto Mauro: "Quando abbiamo iniziato nel 2004, volevamo vincere una partita che sarebbe molto meglio di qualsiasi partita di calcio, cioè contribuire ad arrivare a un farmaco per gli ammalati di Sla che ad oggi non hanno speranza, perché la Sla è una malattia che non ha cura. Noi ci crediamo oggi più che mai, ecco perché non ci fermeremo. Lo dobbiamo a Luca, a noi stessi e ai nostri sostenitori".