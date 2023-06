Senza Weah e McKennie gli Usa pareggiano 1-1 contro la Giamaica

Come anticipato, la nazionale a stelle e strisce ha dovuto fare a meno di alcuni elementi importanti. Il centrocampista della Juventus e il terzino del Milan si sono beccati rispettivamente 4 e 3 giornate di squalifica dopo quanto accaduto nel match di Concacaf Nations League contro il Messico mentre il figlio d'arte era assente per un altro motivo. Gli Usa, infatti, sono impegnati anche in Nations League, pertanto il ct ha deciso di utilizzare le proprie stelle per questa competizione lasciando la Gold Cup come una vetrina per i più giovani per mettersi in mostra. Il neo juventino, dunque, non ha fatto parte del match contro la Giamaica proprio per questo motivo.

Gold Cup, i risultati delle altre partite

Nelle altre sfide della notte italiana, il Messico ha vinto la sua prima partita sotto la guida del neo ct ad interim Jaime Lozano, superando con un netto 4-0 l'Honduras. La rete di Luis Romo dopo appena 50 secondi è la più veloce della Gold Cup del Messico, mentre a rendere il passivo ancora più rotondo ci pensano Jesús Gallardo al 23', Orbelín Pineda al 52' e Luis Chavez al 64'. Nella prima partita del Gruppo B, Haiti ha battuto l'invitato Qatar 2-1. Nel Gruppo A a Fort Lauderdale, Florida, Trinidad e Tobago hanno sconfitto St. Kitts e Nevis 3-0.