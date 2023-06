"La classifica dei dieci migliori allenatori della stagione"

Il 2022-23 è ormai concluso, ad eccezione degli Europei Under 21 e la Gold Cup posti a cavallo con la nuova stagione che, convenzionalmente, partirà ufficialmente il prossimo 1° luglio, con l'apertura del calciomercato. Dieci mesi intensi, ricchi di sorprese e prime volte storiche, come il Mondiale in autunno/inverno e la Champions League del Manchester City, o lo Scudetto del Napoli, che mancava da oltre 30 anni. Il quotidiano spagnolo Marca ripercorre le migliaia di 'battaglie' disputate sui campi di tutto il Vecchio Continente, stilando la classifica dei migliori dieci allenatori.