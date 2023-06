Atletico, Cerezo e lo strapotere Premier: "Senza Superlega è normale"

MADRID (Spagna) - Il patron dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato della situazione del calcio europeo dove la Premier League sta dominando la scena soprattutto nell'ambito del calciomercato. Tutti i grandi giocatori cedono al fascino e ai contratti del calcio inglese ed il numero uno dei Colchoneros, a domanda sul possibile arrivo di Mbappé in Liga, ha commentato così: "Mi piacerebbe se arrivassero in Spagna i migliori giocatori del mondo, però come sapete molto bene, grazie al fatto che non c'è la Superlega, l'Inghilterra si sta prendendo i migliori. Non fa parte dell'Unione Europea, non c'è la Superlega: i club inglesi hanno grande libertà di assicurarsi i migliori".