Sergio Rico, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni: "Ci chiama per nome"

Le condizioni di Sergio Rico stanno lentamente migliorando. Alba Silva, la moglie del portiere del Psg (che nell'ultimo periodo ha voluto aggiornare tutti sulle condizioni del marito) ha annunciato che Sergio Rico sarebbe già in grado di tornare a comunicare: "Ci chiama già per nome e tutto il resto". Inoltre, Alba ha sottolineato che il portiere è in grado di riconoscere le persone che lo circondano e che lo visitano quotidianamente. In ogni caso, i medici del Virgen del Rocío di Siviglia non avrebbero ancora aprovato il suo trasferimento e avrebbero optato per farlo restare ancora nell'unità di terapia intensiva.