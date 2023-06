Real Madrid, Modric ora insegue il mito di Puskas

Tutti questi accordi sono stati annunciati dalla Casa blanca sui social come se Florentino Pérez avesse messo a segnoil colpo dell'estate. Basta dare un'occhiata a com'è stato presentato l'arrivo di Jude Bellingham per rendersi conto che il trattamento riservato a quattro dei senatori di Carlo Ancelotti non è stato molto diverso di quello avuto nei confronti di uno dei colpi, lui sì, più importanti dell'estate 2023. E, del resto, la felicità è comprensibile, perché in nessuno di questi casi l'offerta del Real era la più conveniente a livello economico. Kroos e Modric avrebbero potuto moltiplicare per dieci il proprio ingaggio in Arabia, mentre Ceballos e Nacho, oltre a raddoppiare il proprio stipendio, avrebbero avuto a loro disposizione molti più minuti di quelli che Ancelotti gli concederà. Eppure, per stessa ammissione dei diretti interessati «da nessun'altra parte si sta meglio che al Real». E no, non si tratta di parole di circostanza. Una volta entrati nello spogliatoio del Santiago Bernabeu e aver sentito sulla propria pelle cosa si provi a considerare casa propria uno dei templi più importanti del calcio mondiale, è difficile decidere di cambiare aria. Sotto questo aspetto, l'addio prematuro di Karim Benzema è da imputarsi ai diversi contrattempi fisici che gli hanno impedito in questa stagione di rendere come in quella precedente.

Modric leggenda del Real Madrid

«Home sweet home», casa dolce casa. Modric non ha dubbi così com'è convinto che non esista un posto migliore del Real per prepararsi a dovere in vista dell'Europeo del 2024. In quel momento, il Pallone d'Oro croato avrà raggiunto i 38 anni e 10 mesi d'età e davanti a lui, nella classifica dei calciatori più longevi a vestire la camiseta blanca, avrebbe soltanto un altro calciatore. Un altro mito, proprio come lui, del madridismo: Ferenc Puskas, sceso in campo con il Real a 39 anni e 36 giorni. Insomma, basterebbe anche solo rimandare di altri sei mesi il suo addio per superare il primato di uno dei più grandi campioni della storia del pallone. E la verità è che Modric non è rimasto alla corte di Carlo Ancelotti soltanto per arrivare in forma all'appuntamento con l'Europeo di Germania, ma anche perché vuole battere altri due record: il primo appartiene a Marcelo e Benzema che hanno accumulato 25 titoli con il club merengue, il secondo a un altro pezzo di storia del Real, Paco Gento con le sue sei Coppe dei Campioni. In entrambi i casi, Luka è a un'incollatura avendo vinto 23 titoli con il Real, cinque dei quali hanno le grandi orecchie della Champions League. A completare la lista ci sono anche: 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 3 campionati spagnoli, 2 Coppe del Rey e 4 Supercoppe di Spagna. Di certo, il Real Madrid si è assicurato la continuità di un fuoriclasse assoluto che la scorsa stagione - e non cinque anni fa - ha dimostrato che per lui gli anni non passano velocemente come per gli altri: i 65 incontri disputati tra club e nazionale fino all’ultimo sospiro, arrivando fino alle semifinali di Champions e alla finale di Nations League sono lì a confermare che il presidente Pérez, sebbene abbia un debole per lui (così come ce l’hanno tutti a Valdebebas), non gli abbia regalato nulla. Anzi, in realtà il rinnovo di Luka e quello degli altri tre suoi compagni di squadra andrebbe letto dagli altri club, considerato che il Real è un player abituato a creare tendenza, come una sorta di nuova via alla sostenibilità: far sentire unici i propri campioni, talmente unici da preferire la camiseta blanca alle montagne di denaro (Modric aveva sul piatto un’offerta da 90 milioni a stagione) con il quale i nuovi ricchi del pallone proveranno, sempre con più insistenza, a sedurre i calciatori più forti, quelli che fanno la differenza.