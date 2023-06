Superlega, la sentenza può slittare a dicembre: A22 aspetta con pazienza

Si attende da mesi la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Superlega, vale a dire sulla causa che la Superlega ha intentato a Uefa e Fifa per il presunto monopolio illegale sull'organizzazione delle competizioni internazionali. Il 15 dicembre scorso era arrivato il parere (non vincolante ai fini della sentenza) dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Athanasios Rantos, ed era stato favorevole a Uefa e Fifa: seppur non vincolante, nell'80% dei casi si tratta di un'opinione tenuta in ampia considerazione.