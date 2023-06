Alla Lazio è stato un flop, ora allena l'U19 del Barcellona: lo ricordate?

Una carriera da calciatore che non è decollata, una da allenatore che promette bene. È passato per il nostro campionato senza lasciare il segno: lo ricorderanno principalmente i tifosi della Lazio, club in cui ha militato nella stagione 2004/05 collezionando 21 non indimenticabili presenze. Poi la sua carriera è proseguita tra Betis (con cui ha giocato anche cinque gare in Champions League), Gimnastic Tarragona e Numancia per poi chiudersi nel Go Ahead Eagles in Olanda. Ora allena l'Under 19 del Barcellona, potenziale trampolino di lancio per un futuro in Liga. Di chi si tratta?